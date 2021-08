Fátima Molina, actriz de Televisa, es señalada de "gandalla" tras explosión de su edificio

Ciudad de México.- Hace solo unos días, una fuerte explosión se suscitó en un edificio en la Avenida Coyoacán de la Ciudad de México, algo que dejó sin departamento a la actriz de Televisa, Fátima Molina; sin embargo, ahora es señalada por uno de sus vecinos por saltarse las reglas y sacar ventaja de su fama para poder sacar sus muebles del sitio.

Fue el señor Alfredo Segura, quien durante una entrevista con el programa Ventaneando, externó su molestia por la manera en que la también cantante obtuvo ventaja en esta complicada situación, a pesar de que ellos siguen sin poder recuperar todas sus pertenencias del lugar.

"Como siempre, nunca falta el mexicano gandalla, que en el primer acceso que tuvimos nos pidieron que solamente sacáramos documentación importante o joyería, y lo que hizo la gente fue sacar las pantallas y cosas así que no podías sacar, gente que en vez de pasar una sola vez, pasó cuatro veces, los vimos aquí."

"De hecho se dieron cuenta todos los vecinos y eso está mal porque no les dio la oportunidad a los demás vecinos las veces necesarias para sacar sus valores […] no era sacar muebles, ni electrónicos […] el agandalle, y no podías pasar de inmediato porque tenías que estar haciendo fila", dijo.

Al ser cuestionado sobre si era Fátima la persona a la que se refería, el señor puntualizó:

"Sí, yo vi a una muchacha que yo no sabía quién era, dijeron que era una actriz y pues hasta sacando sus pantallas, nada más podía pasar una persona, y pasaba con la gente de seguridad, fiscalía, pero ella llegó con bastantes personas, y complicó más el tema aquí en la entrada porque no podías entrar y aquí sus amistades sacando todos sus muebles, y no tenías por qué sacar muebles todavía."

"Aquí puso su coche y aquí subió toda su mudanza, es el agandalle, el decir 'yo puedo pasar más veces, porque soy tal persona y háganse a un lado todos los demás'", concluyó.

Finalmente, el programa de espectáculos informó que esta acción de Molina probablemente se suscitó ante los señalamientos de rapiña reportados en el lugar.

