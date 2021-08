¡Fue 'infiel'! Galilea Montijo e integrante de 'Hoy' se besan en vivo y dejan en shock a Televisa

Ciudad de México.- Galilea Montijo regresó al programa Hoy y dejó en shock a todos al 'besarse' al aire con un integrante del matutino, provocando revuelo en el foro de Televisa. ¿Le fue infiel a su esposo?

Resulta que el integrante al que besó la conductora no era de carne y hueso, sino era nada más y nada menos que Paco, un perro muy simpático que es la mascota del equipo de los 'ChiquiNenes' (de Paul Stanley) en el reality Los Chiquillos de Hoy.

El querido Paco conquistó a la conductora con un 'beso perruno', 'robándose' su amor por un rato.

Miren el Paco... ¿qué tal de guapo se ve hoy el Paco? Hola Paco, hola guapo", dice la tapatía al can, el cual lucía adorable vestido con un chaleco azul, lentes de sol y hasta una cadena.

Aunque Gali trataba de conseguir su atención, Paco estaba muy concentrado en estar posando y verse lo más 'cool' posible, por lo que le reclamó que no la 'pelara'.

"¿Oye pero se da su taco no? Hola guapo", insiste la conductora hasta que finalmente Paco le da un 'beso' al lamerle el rostro.

Sin embargo, no todo fue alegría pues en cuanto lo hizo, Andrea Legarreta grita desde el fondo: "¡Se acaba de chupar!", lo que deja paralizada a Gali.

Ya me dio beso.... ¿Qué se acaba de chupar? Ah caray... (hace como que va a vomitar)".

Finalmente, asegura que la besó en la barbilla, por lo que no le importa: "No no es cierto, me lo dio acá", dijo para después continuar con la conducción en el exitoso reality.

Cabe mencionar que pese a que han habido varios rumores de un divorcio entre ella y su marido Fernando Reina, y hasta de una supuesta infidelidad, ambos acaban de celebrar 10 años de feliz matrimonio en Acapulco, Guerrero.

Aunque en esa misma semana sufrió el fallecimiento de su padre, la tapatía celebró por lo alto su relación hace un par de semanas al renovar sus votos matrimoniales con Reina, con quien se casó en 2011 y fruto de su amor nació el pequeño Mateo.

Así reaccionaron usuarios a esta divertida situación:

Buen momento para ser Paco".

Paco salió ganón".

Quien fuera Paco....".

Orale, no le digan al esposo".

Fuente: Canal de YouTube del programa 'Hoy' e Instagram @galileamontijo y @programahoy