¡Golpe a la dinastía! Hijo de Vicente Fernández confirma su terrible enfermedad; filtran AUDIO

Ciudad de México.- Luego de que hace unos días una publicación de espectáculos reportara que Vicente Fernández no había sido hospitalizado por sufrir una caída, sino porque padece el síndrome de Guillain-Barré, filtran un audio en el que su hijo Vicente Fernández Jr. lo confirmaría, luego de haberlo negado tajantemente ante la prensa.

Fue la revista TVNotas quien este martes reportó que 'Don Chente', quien está hospitalizado desde el 8 de agosto, presuntamente padecía el síndrome de Guillain-Barré, enfermedad que ataca los nervios en el organismo y afecta directamente el sistema nervioso y muscular, lo que a su vez repercute en la habilidad para caminar.

Te voy a confesar algo, 'Don Chente' no se cayó, la familia dio esa versión para ocultar lo que en verdad lo aqueja, y es que el 6 de agosto perdió la movilidad, pero desde días antes había dicho que se sentía raro (...) Decía que sentía que no tenía fuerza en las manos, en los pies y en las piernas", reportó una supuesta fuente cercana a la familia a TVNotas.

"En el hospital le empezaron a hacer más estudios porque no entendían cómo se habían dañado las cervicales si no se había caído (...) tras salir de cirugía descubrieron que sufre de una rara enfermedad llamada síndrome de Guillain-Barré", reportó la misma fuente a la revista.

Ahora, los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain filtraron en Chisme No Like un audio de Vicente Fernández Jr. en el cual supuestamente acepta que 'El Charro de Huentitán' sí padece el síndrome, aunque lo había negado ante la prensa, pidiendo que "no creyeran en pen... y noticias falsas".

En el audio presentado en su programa de YouTube, el también cantante comentó que a su padre se le detectó la enfermedad de manera temprana, presuntamente antes de que esta le pudiera ocasionar más daños a su cuerpo y a su sistema inmunológico.

"Y la enfermedad de Guillain-Barré nosotros estuvimos revisando y efectivamente doctores del hospital la mencionaron... ¿hasta que punto esta enfermedad ha actuado en el cuerpo de tu padre?", le pregunta Elisa y Vicente Jr. responde:

(Guillain-Barré) Es una enfermedad que ataca por el sistema inmunológico que esté bajo y que afortunadamente estuvo muy detectada a tiempo para poder darle el tratamiento requerido y esperando los resultados muy alentadores que nos dan los doctores", comentó Vicente en el audio.

Ceriani incluso recordó que el mismo doctor habló de lo que le pasó a Vicente, y aunque no mencionó directamente el síndrome por su nombre, sí reconoció que 'Chente' presentaba síntomas reportados por aquellos que lo padecen.

En algunos estudios de extensión posteriores a la cirugía encontramos una infección aguda que afecta los nervios periféricos, enfermedad que también se relaciona con pérdida de la fuerza o debilidad generalizada y que tiene una presentación atípica y agresiva", dijo el doctor de 'Don Chente' hace una semana.

Aunque el panorama es algo complicado, hasta ahora familiares y médicos del ídolo de México aseguran que está respondiendo favorablemente al tratamiento.

Por ahora, el último reporte de salud del cantante es que está respondiendo muy bien y evoluciona correctamente gracias a sus terapias de respiración y cuerpo, además de que ya ha podido comunicarse poco a poco con su familia.

Cabe mencionar que Vicente Fernández Jr. no se ha pronunciado acerca de este supuesto audio filtrado y queda esperar para ver si doctores confirman que padece el síndrome o niegan de nueva cuenta esta información.

