¿Habla de más? Andrea Legarreta da fuerte noticia sobre conductora de Televisa desaparecida

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy Andrea Legarreta hizo una contundente declaración sobre el contagio de Covid-19 de Paty Navidad y de Laura Bozzo, conductora actualmente desaparecida pese a que ya se giró una orden de aprehensión en su contra por presunta evasión fiscal.

Durante su encuentro con la prensa a las afueras de Televisa, la conductora del matutino opinó sobre los rumores que circulan sobre la recuperación de Navidad, quien tuvo que dejar TV Azteca dar dar positivo y su negativa a creer en el coronavirus.

En la entrevista transmitida en el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, Legarreta dijo:

"Cada quién tiene el derecho de pensar y de creer lo que quiera en la vida, nadie nos puede imponer algo; sin embargo, creo que, en este tipo de temas, que tiene que ver con la salud, hay que ser muy cuidadosos, porque al final nuestra voz también de alguna manera puede influir en los demás", mencionó la esposa de Erik Rubín.

No obstante, se dijo contenta al tener noticias de la recuperación de su colega: "Me da mucho gusto que esté saliendo adelante, se han oído muchos rumores, también no sé si sea real, que si la intubaron, que si no, que si estuvo delicada, lo que sea, yo festejo que todos los que se llegan a contagiar pues se recuperen y salgan vencedores de la enfermedad".

Al abordar el tema legal que enfrenta Laura Bozzo, tras ser señalada de un presunto delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos al vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Legarreta no tuvo mas que buenos deseos para la peruana, destacando que ella nunca ha tenido problemas con la conductora.

Cabe mencionar que el último programa de Laura en la televisión fue precisamente con Legarreta en el matutino Hoy, pues participó en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy. Legarreta lamentó que Laura pase por esa "triste" situación.

Laura conmigo siempre ha sido una mujer muy cariñosa, siempre ha sido amorosa, respetuosa, con muy buenos deseos para mí, para mi gente, en un momento llegó a conocer a mi mamá y siempre le mandaba saludos. Es un caso que desconozco... siento que al final del camino también me da tristeza que quizás por malas decisiones de otros, o no sé, la verdad es que no quiero opinar, pues una señora tenga que pasar una situación así".

Ante el complicado panorama legal, Legarreta se limitó a decirle a su colega: "Le deseo que se arregle, que arregle esta situación de la mejor manera, y eso también de alguna manera nos sirve a todos como ciudadanos de también echarle un ojito a nuestras cuentas, a nuestras cosas, los manejos de quienes lo lleven y en realidad yo pues le deseo lo mejor".

Además, confirmó que la conductora aún sigue desaparecida, pues no le ha contestado las llamadas a nadie y no la han podido localizar, pese a que este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Interpol que emita ficha roja para su búsqueda y localización.

Yo no (me he comunicado). Sé que amigos y medios han tratado de localizarla y no... que yo sepa no".

Cabe recordar que el miércoles pasado un juez dictó prisión preventiva contra la presentadora, dándole un plazo de 48 horas para acudir por su propio pie a al Reclusorio de Santiaguito, en Almoloya, Estado de México, y ella no lo cumplió.

Y esque la peruana solicitó un amparo argumentando tener enfisema pulmonar, padecimiento que alegó la pondría en riesgo de muerte si pisaba la cárcel.

El plazo para su presentación se venció el pasado viernes, por lo que un juez federal giró una orden de aprehensión en su contra y la FGR inició los trámites para la emisión de la ficha roja, lo que permitirá la busquen en más de 190 países para ser presentada ante las autoridades mexicanas.

Fuente: Canal de YouTube de Imagen Entretenimiento e Instagram @laurabozzo_of