"Payaso hipócrita": Nicole Chávez, hija de Julio César, tunde a 'Travieso' por burlas a su familia

Ciudad de México.- Nicole Chávez, hija de Julio César Chávez, aprovechó sus redes sociales para mandarle un tajante y duro mensaje a Jorge 'Travieso' Arce por haberse mofado de las adicciones que ha enfrentado su familia.

A través de diversos videos en sus historias de Instagram, la joven influencer mexicana le exigió al originario de Los Mochis que pare las burlas hacia la dinastía Chávez y mostró toda su furia al pugilista.

No te quiero faltar al respeto más de lo que tú te lo has faltado ya subiendo todas esas cosas de mi papá... Me da una repulsión enorme. Tú eres papá y tienes hijos y le ruego a Dios que jamás caigan en ninguna adicción porque es una enfermedad, por si no sabías. Sonaste un poco ignorante en todo lo que dijiste. Es una enfermedad bien cu... ”, dijo Nicole condenando a Arce por haber hablado sobre las adicciones de su

padre, así como de sus hermanos Julio César y Omar.