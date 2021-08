¡Sale del clóset! Exconductora de 'Hoy' se declara gay en vivo y grita su amor por su novia

Ciudad de México.- Maca Carriedo, quien era parte del elenco de conductores en el programa Hoy, abrió su corazón en Televisa y presumió su romance con una mujer, además de presentarla oficialmente en televisión.

Aunque Maca ya había hablado en el pasado de su orientación sexual y no era un secreto que es abiertamente lesbiana, ahora la presentadora se sinceró sobre la linda historia de amor que comparte con su novia, la actriz Paola Gómez.

Carriedo, quien se ha pronunciado antes por los derechos de la comunidad LGBTQ+, visitó el programa de Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, Montse & Joe, para contar cómo inició su romance.

Luego de que todos en el foro se rieran al comentar que Paola "no era gay" y Maca la hizo, Paola rompió el silencio y lo confirmó:

Maca reveló que ya se conocían desde hace muchos años antes, pues las presentó alguien en común.

Paola también compartió un poco sobre su historia y cómo surgió el 'flechazo': "Pasó el tiempo y ella fue a ser madrina de 'Mentiras, el musical' (obra de teatro) donde llevo 10 años. Nos seguíamos en Instagram... ella me siguió primero. Un día fue y nada... ya después coincidimos en la alfombra de algún evento hasta que un día me dijo: 'Ay, deberíamos ir a cenar'".

Paola aseguró que cuando Maca la invitó a salir, ella no sabía que en realidad se trataba de una cita romántica y no captó que estuviera coqueteando con ella, hasta que al estar a punto de salir, entendió todo.

Me invita a salir y cuando salgo de la puerta de mi casa digo: 'Claro que es un date (cita), ¿qué estaba pensando?' y dije 'bueno ya es un date, no me voy a ir, sal y ya'. Salimos a cenar 9 pm y regresé a mi casa a las 6 am de tanto platicar".

Al recordar que ella no se consideraba gay antes de su relación con Maca, Poala contó que fue lo que la impulsó a darle una oportunidad a tener algo más que una amistad con otra mujer:

La clave fue no juzgar ningún sentimiento que tuve; si hubiera juzgado cualquier movimiento, no hubiera vuelto a salir nunca", dijo.

Tras estar en medio de esta confusión emocional, Gómez confesó que la primera vez que salieron, ella le dio un beso ¡y se arrepintió!

Le di un beso y luego me quité y dije: 'Ay no, perdóname no' (...) es como cuando pides un mezcal y te traen un gin... no es que no esté rico el gin solo que tu mente estaba esperando un mezcal".