¿Se va a Televisa? Conductora de 'VLA' traiciona a TV Azteca y la castigan por grave razón

Ciudad de México.- Una querida conductora del matutino de TV Azteca Venga la Alegría habría sido castigada por ejecutivos del canal luego de haber desobedecido a una orden que venía de uno de los altos mandos. ¿La despedirán?

Se trata de la exreina de belleza Kristal Silva, quien apenas este fin de semana se casó con su prometido (y ya esposo) Luis Ángel luego de haber pospuesto su boda varias veces a causa de la pandemia por Covid-19.

Y esque la periodista Ana María Alvarado, quien trabaja en el matutino de Imagen TV Sale el Sol, aseguró en su canal de YouTube que la conductora habría sido castigada por los ejecutivos del Ajusco y por eso vetaron su boda del matutino.

"Les quiero contar un chisme buenísimo, una exclusiva del 'Precio de la Fama', ya ven que Kristal Silva de 'Venga la Alegría' entró a 'Survivor' (...) le empieza a ir muy bien y entonces ella se empieza a poner nerviosa porque ya se quería salir de ese reality para poder organizar su boda, ya que se acaba de casar".

Ella les pidió que la sacaran del reality porque le urgía hacer todo lo de su boda y los ejecutivos le pidieron aguantarse un poco más, pues su participación estaba funcionando muy bien y le prometieron que salía antes de la boda para que pudiera planearla", contó Ana María.

Sin embargo, la conductora expresó que a Kristal no le interesó esperar y, desesperada por casarse a tiempo y no posponerla de nuevo es que desobedeció la orden e hizo hasta lo imposible para que la expulsaran de Survivor México.

A ella no le importa, hace toda una estrategia sin que supieran los ejecutivos, entre ellos, Sandra Smester, para que la saquen en la semana que ella quería, poniéndose de acuerdo con sus compañeros o no colaborando como querían para que la sacaran y pudiera planear la boda. No hizo caso de las instrucciones, salió de 'Survivor' y causó enojo en Smester, quien es la directora de programación de TV Azteca", dijo.

Y esque Sandra Smester, la directora de contenidos del Ajusco desde que falleció Alberto Ciurana por Covid-19 hace unos meses, se habría enojado tanto por lo que hizo Kristal, que prohibió al matutino mostrar imágenes de la boda de la tamaulipeca.

"Ya se va, hace su boda pero dan la orden de que en 'Venga la Alegría' está prohibido hablar de la boda de Kristal Silva cuando antes le habían hecho despedidas y todos los detalles... pero si ustedes se dan cuenta no hablaron de la boda", mencionó.

Claro que en 'Ventaneando' sí lo aprovecharon y dieron todos los detalles sobre este matrimonio, pero en 'Venga La Alegría' calladitos y es porque se los prohibieron, se los cuento aquí en exclusiva".

Además, Ana María comentó que la conductora no se fue ni de luna de miel para evitar que se molestaran más y ahora sí la despidieran de la emisión, incluso comentando que circula el rumor de que se podría ir a Telemundo para reemplazar a Vanessa Claudio en Suelta la Sopa.

"Ya no le hicieron tanta fiesta como con todo lo preliminar a la boda y Kristal ni de luna de miel se fue para mejor no mover las aguas y no quedarse sin trabajo. También hay rumores de que se la quieren llevar a 'Suelta la Sopa' entonces no sé si así logre hacerlo o se mantenga tranquila o le perdonen esa indisciplina de haberse salido cuando se le dio la gana de 'Survivor'".

Sin embargo, fue la misma Kristal Silva quien se pronunció acerca de este rumor, asegurando que es totalmente falso y no sale del matutino para irse a Telemundo ni a Televisa, pues se queda en el programa del Ajusco.

Según esto me iba de 'Venga la Alegría' y que me iba a 'Suelta la Sopa' que porque me corrieron, que ya no me quieren y demás... bueno esto es totalmente falso. Lo hago para aclarar todos los rumores, obviamente yo sigo feliz y más que emocionada de seguir trabajando e ir todos los días al programa. No sé quién sacó el chisme pero eso no es cierto", dijo Kristal.

Fuente: Instagram @chamonic3, @kristalsilva_ y canal de YouTube de Ana María Alvarado