¡Traición en Televisa! Conductores de 'Hoy' tienen fuerte pelea y se insultan: "Pin... mugroso"

Ciudad de México.- Dos conductores del programa Hoy destaparon tremendo pleito entre ambos a las afueras de Televisa y exhibieron el motivo en redes sociales, en donde también se mandaron fuertes mensajes el uno al otro.

Se trata de Paul Stanley y Raul 'El Negro' Araiza, ya que Stanley publico un video en sus historias de Instagram donde acusa a Araiza de haberle puesto la palabra "put..." con marcador en la puerta de su automóvil color blanco.

Pin... mugroso , queda fantasmita de que puso put... Pero no hay pedo yo no estoy estrenando carro... mira, pin... estampa del niño 'mión'", dijo Paul, etiquetando al 'Negro' en la historia con un emoji 'pintando' dedo.

Ante la acusación de su compañero, Raúl le responde molesto asegurando que él no fue y le recuerda a Paul que "ha creado enemigos en Televisa", por lo que pudo ser alguien más.

Además, le recordó que él sí lo ha molestado en el pasado poniendo calcomanías en su auto y haciéndole dibujos fuera de lugar:

Nada más te recuerdo que tú sí me pusiste una calcomanía de: 'Paradas cada 15 minutos' de pesero y me pintaste un miembro y lo que traemos todos abajo en mi parabrisas, entonces solito te lo has ganado".