Tras perder empleo y casi morir, famoso actor de Televisa y TV Azteca reaparece y deja en shock

Ciudad de México.- Hace algunas semanas el famoso actor Juan Pablo Medina, quien ha destacado en películas, series y proyectos tanto en Televisa como TV Azteca, vivió difíciles momentos luego de estar al borde de la muerte y hace algunas horas por fin 'reapareció' en las redes sociales.

El protagonista de La Casa de las Flores pasó por una delicada situación pues su salud se vio comprometida luego de sufrir una trombosis venosa mientras se encontraba grabando una serie. Lamentablemente los médicos tuvieron que amputarle una pierna para poder salvarlo.

Hace unos días resurgió una entrevista que Medina dio a Canal Once en la que se sinceraba sobre la vez que se quedó sin empleo y decidió acudir a una bruja para hacerse una limpia, la cual fue recomendada por su propia madre.

Mi mamá me dijo tienes que ir una bruja (risas)... Fui con la bruja, estuvo increíble porque me mandó a hacer unas terapias, primero tienes que repetir unos mantras y me hizo una limpia", expresó meses atrás.