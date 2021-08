¡Drama en TV Azteca! Horacio Villalobos responde a acusaciones de acoso a integrante de 'VLA'

Ciudad de México.- De nueva cuenta TV Azteca se encuentra en medio de tremendo drama, pues después de ser acusado de acoso sexual a un integrante de Venga la Alegría y un exintegrante de La Academia, el conductor Horacio Villalobos empleó su cuenta de Instagram para responderlas.

El pasado viernes 30 de julio, Chisme No Like aseguró que el exconductor de Televisa estuvo acosando a Dennis Arana, exparticipante de Survivor México, a quien conoció en La Academia y a Robbie Mora, expaticipante de los Wapayasos que se encuentra en 'Quiero Cantar'.

Tras esto, la noche del 1 de agosto, en un en vivo de su cuenta de Instagram negó todo lo dicho por el "programucho ese", señalando que si eso fuera verdad deberían de denunciarlos los presuntos afectados, pidiendo que les pasen el mensaje para que tomen cartas en el asunto ya que es una "información fea".

Es una información fea, uno no puede permitir que digan estas cosas. Nunca he acosado a nadie, ni acosaré a nadie porque no necesito acosar a nadie. No pueden inventar eso y salir así como si nada, sin haber hecho daño, porque eso hace daño y están inventando bajezas que no son verdad, y no pueden ir por la vida así, inventando bajezas, tratando de llevar seguidores a su canal", expresó Horacio.