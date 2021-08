"Infidelidad y violencia": Actriz de Televisa revela razón de su separación con exconductor de 'VLA'

Ciudad de México.- Después de tres años separados, la famosa actriz de Televisa y conductora de Me Caigo de Risa, Gabriela Platas, en una reciente entrevista habló sobre su relación con Francisco de la O, exconductor de Venga la Alegría, en donde reveló los motivos por los que decidió divorciarse.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Hace poco, Platas en una entrevista con Mara Patricia Castañeda habló sobre su vida personal y profesional, entre las cuales sobresalió sus matrimonios y relaciones, de las cuales habló maravillas, exceptuando a la de Francisco, con quien dijo que vivó "infidelidad" y "violencia".

Según la intérprete de 'Violeta' en ¿Qué le Pasa a mi Familia?, ella tuvo como "200 razones" para separarse, señalando que fue su "mejor decisión", pues nada era lo que parecía, ya que se veían como una buena pareja, pero en realidad no era nada así.

Él no me merece nada. Para mi como mujer fue importante terminar con una relación con tantas cosas muy negativas que de repente uno se acostumbra y con los años uno no se da cuenta que viven en un entorno violento, de infidelidad y de drogas", confesó Gaby.

Aunque no quiso dar detalles de lo vivido, el tipo de violencia que sufrió o si vio que el conductor se drogara, pero sí dijo que era importante darse cuenta que nadie merece vivir en esa situación y que no importa cuando lo descubras, no se debe de acostumbrar a alfo así.

Como mujer es importante cuenta que ninguna mujer merece vivir en algo así y que no debes de acostumbrarse eso", concluyó sobre el tema.

Fuente: Heraldo de México