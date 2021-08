"No seré una carga": Actriz de Televisa alista todo para morir; hace trágica confesión en 'Hoy'

Ciudad de México.- La primera actriz de Televisa Ana Martin desató alarmas al hablar sobre la llegada de sus últimos días de vida y confesó que está preparando todo para el momento de su muerte durante la entrevista que brindó al programa Hoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La artista de 75 años, con más de 50 años de trayectoria artística en cine y televisión, fue contundente al asegurar que ella no quiere "darle molestias a nadie" ya que nunca se casó o tuvo hijos, por lo que busca una muerte digna.

Estoy ahorita tramitando mi carta de desahucio por si me llega una enfermedad, a esta edad pues digo, tengo mi seguro médico, pero si yo tengo este tipo de enfermedades (terminales) o me caigo y no reacciono, es donde, pues te duermen", explicó la primera actriz.

View this post on Instagram

De la misma manera, la integrante de la telenovela La Desalmada destacó que este trámite tiene sus requisitos, por lo que ya está poniendo atención en ella:"Tiene que ser en tus cinco sentidos y el chiste es que sea con notario, y tú se lo das a tu doctor".

Ante lo inesperado de su decisión, Ana Martin puso un alto a las preocupaciones, asegurando que su decisión era muy firme.

A ver... ¿quién me va a cuidar?, si no coordino, ya no funciono, no voy a ser una carga para nadie".