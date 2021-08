Tragedia en Televisa: Destrozada, Tania Rincón se viste de luto y despide a ser amado

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa los envuelve la tragedia, pues una de sus más famosas y queridas conductoras, Tania Rincón, recientemente empleó su cuenta de Instagram para revelar que se encuentra completamente devastada por la lamentable muerte de un ser amado, de quien se despidió con emotivo mensaje.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La noche del pasado domingo 1 de agosto, Rincón compartió que se encontraba muy triste y con el "corazón destrozado", pues un miembro de su familia muy amado perdió la vida, su perro 'Güero', el cual adoptó junto a su esposo Daniel hace casi 10 años.

Junto a esta lamentable revelación, la conductora del programa Hoy compartió varias imágenes del can junto a su hijo menor, Patricio, además de fotos a su lado, junto con un tierno mensaje en el que expresa todo lo que significaba para ella, para su esposo y para sus hijos, principalmente el mayor.

View this post on Instagram

De igual manera, señaló lo que más le gustaba e iba a extrañar de él, como el que la siguiera por todos lados, por cuidar de sus dos hijos, Patricio y Amelia, aún cuando estuviera muy cansado y tuviera que sacar fuerzas para ponerse de pie y salir a caminar con ellos.

Finalmente dijo que iba a extrañar llegar a casa de trabajar y verlo esperarla, acurrucarse en los días fríos y que no sabía que haría sin él, pero le deseó que se divirtiera porque Patricio dice que está el "cielo de los perros".

El ruido del empaque de las galletas que te gustaban ya no te traerá conmigo, ya no me esperas despierto cuando llegue tarde de trabajar. Ya no tendré tú calorcito cuando haga frío y rascarte la panza como te gustaba. Te amo Güero y no se que voy hacer sin ti. Buen viaje y descansa pásala bien porque Patricio dice que te fuiste al cielo de los perros. Gracias infinitas por elegirnos a nosotros. Te amo Güero hasta siempre", concluyó.