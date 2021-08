Vetado y en la ruina: Al borde de la muerte, famoso actor revela todo sobre el catálogo de Televisa

Ciudad de México.- Tras desatarse la polémica al confesar sus fuertes problemas económicos, su depresión y sus comentarios acerca de que veía cerca la muerte, el galán de Televisa Andrés García rompió el silencio sobre uno de los temas más escandalosos del medio: el famoso catálogo de Televisa.

El primer actor, quien abrió un canal de YouTube hace varios meses para pasar el tiempo de encierro durante la pandemia por Covid-19, contestó varias preguntas que le hicieron sus fans en un video, entre ellas si en realidad existió el catálogo de la televisora, de la cual según él estaría vetado.

Contundente, el actor respondió al cuestionamiento y dejó en shock por su crudeza.

Mira, a mí nunca me pasó porque los hubiera mandado a chin... a su ma... o les hubiera dado sus chin..., pero que a mí no me haya pasado no quiere decir que no existieron. A lo mejor sí, a lo mejor no. A mí no", dijo.