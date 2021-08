VIDEO: Ximbo, pionera del rap mexicano, lanza su nuevo sencillo 'Queendom'

Ciudad de México.- La talentosa rapera Ximbo sorprendió a sus fans con una nueva canción Queendom que promete ser el inicio de un álbum de nombre homónimo que pasará a la historia. En entrevista con TRIBUNA, la cantautora reveló un poco más sobre esto.

“Es una canción muy autobiográfica, es atreverme a hablar lo que he vivido en la escena hip hop, como el machismo. La canción la hice como algo liberador y pensando que todos nos podemos identificar, es una manera de darnos respeto a nosotros mismos”. Noticias Relacionadas VIDEO: Rosul lanza un nuevo sencillo en contra de la violencia doméstica

‘Queendom’ es una radiografía de su existencia artística y humana

El título lo originó del término en inglés ‘Kingdom’, pero con esto, la artista aclaró que no pretende decir que es superior a los hombres “Es algo muy íntimo y personal decir ‘yo soy una reina, me voy a sentar en mi trono y me trataré como una reina, es eso, que entendamos que somos reinas, reyes, y debemos darnos ese trato y alzar la voz”.

Últimamente lanzó también un remix de su éxito Mar Abierto, en colaboración del famoso rapero cubano Yrak Saenz



La sonoridad de Queendom producida por Pablo Habitual es inmejorable, toda la esencia del Hip hop de los noventa refrescada con muchos elementos musicales actuales. Al finalizar la entrevista, Ximbo agradeció el apoyo constante de sus fans “Gracias por seguir este camino, vamos juntos, juntas, aún hay mucho que decir y espero verlos pronto”. Agregó que próximamente dará una gira, por lo que debemos estar atentos a sus redes sociales. A continuación podrás disfrutar de la canción directamente desde su canal de Youtube.