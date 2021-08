Angelina Jolie debuta en redes sociales: La actriz se pronuncia ante la crisis de Afganistán

Ciudad de México.- La actriz Angelina Jolie hizo una flamante aparición en redes sociales con el fin de pronunciarse respecto a las recientes crisis internacionales.

La famosa estrella de Hollywood aprovechó su estadía en Instagram para expresarse sobre la actual situación política en Afganistán, que ha puesto a las mujeres y niños en grave peligro.

La ex de Brad Pitt decidió abrir su perfil para dirigirse a los cibernautas. Pero lejos de compartir su vida privada, Jolie dedicó su primera publicación a denunciar la crítica situación humanitaria que se vive en el lejano país, luego de haber sido tomado por el Talibán el pasado 15 de agosto, tras el retiro de las tropas estadounidenses.

La madre de seis hijos, tres de los cuales son mujeres, compartió la carta de una adolescente afgana, que intenta difundir lo que se está viviendo en el país luego de que la organización militar radical islámica recuperara el control que perdió en 2001.

"Esta es una carta que me enviaron de una niña adolescente en Afganistán", escribió la actriz junto a la carta. "En este momento, la gente de Afganistán está perdiendo su habilidad para comunicarse en las redes sociales y expresarse libremente. Así que me he unido a Instagram para compartir sus historias y las voces de aquellos alrededor del mundo, que están peleando por los derechos humanos básicos".

A menos de una hora de la publicación, la afamada actriz ya contaba con más de 1.5 millones de seguidores que le dieron la bienvenida.

La decisión de Jolie de unirse a las redes sociales tras lo que parecía una rotunda negativa, se debe a que, como humanitaria y activista, sintió la necesidad de exponer la realidad de lo que está sucediendo en Afganistán, según una fuente la revista People.

