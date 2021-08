Bobby de iKON anuncia que propuso matrimonio y tendrá un bebé; fandom celebra

Ciudad de México.- Uno de los miembros de la boyband surcoreana, iKON, sorprendió a sus seguidores con una bomba noticiosa: se convertirá en padre y además se casará. A través de su cuenta de Instagram, Bobby compartió que contraerá matrimonio con su novia y ambos esperan un bebé.

El comunicado fue celebrado por el fandom, el cual se pregunta quién es la "afortunada que tendrá a este bello y talentoso hombre como esposo y padre de sus hijos". Asimismo, en redes sociales aplaudieron la futura paternidad de su ídolo y compartieron un video que muestra al rapero cargando a su sobrino con ternura, por lo cual el público intuye que sucederá lo mismo con su hijo.

A lo largo de la carta que el intérprete de Rest your bones escribió con su puño y letra, pidió disculpas a los admiradores que se hayan sorprendido por la noticia que mantuvo en secreto durante varios meses.

Estoy contento de dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia, pero lo siento mucho por los fans sorprendidos. Debería haberlo dicho antes, pido disculpas por decirlo tarde porque estaba preocupado; siento mucha responsabilidad pensando que he dado una carga a las personas que siempre me ayudan y me apoyan".