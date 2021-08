Conductora de TV Azteca habla de más y exhibe a Belinda por "tóxica"; le prohibiría esto a Nodal

Ciudad de México.- De nueva cuenta Belinda volvió a ser acusada de tener comportamientos 'tóxicos' con Christian Nodal y una muy famosa estrella de TV Azteca la señaló por presuntamente haber bloqueado a varias mujeres en las redes sociales de su futuro esposo.

En esta ocasión Daniela Alexis, quien es mejor conocida como 'La Bebeshita', señaló a la estrella pop de haber ocultado su perfil en la cuenta del cantante sonorense.

Durante su participación en el programa Entre amigas de YouTube, donde conversaba con las influencers Kim Shantal y Daniela Buenrostro, la participante de MasterChef Celebrity recordó la supuesta acción de Beli en su contra.

La guapa joven recordó que Noda es mucho más joven que la intérprete de Boba niña nice y comentó:

Es toxiximo… me bloqueó a mi…", a lo que Kim Shantal agregó: ''A Daniela Alfaro también la bloqueó" y por su parte, Buenrostro explicó que "ayer una amiga me dijo que también la bloqueó” y 'La Bebeshita' culpó a Belinda de cometer estas acciones.

Yo creo que alguien, alguien, su novia, no sé, le agarra su celular y bloqueo, bloqueo”. A lo que Daniela comentó: “me siento un poco mal de que no me haya bloqueado a mí, ¿eso no significa que no cree que soy competencia?”.