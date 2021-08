Hijo del 'Loco' Valdés estalla en contra de su tía Felicia Garza: "Deberías aprender a respetar"

Ciudad de México.- Visiblemente molesto, Marcos Valdés estalló en contra de su tía Felicia Garza al enterarse de las recientes declaraciones que la hermana de su madre Rosa María Bojalil señaló.

Garza habría asegurado que su hermana sufrió descuido y malos tratos por parte de su esposo e hijos, incluido Marcos, a lo que este último replicó:

Posteriormente, el hijo de Manuel 'El Loco' Valdés subrayó que Felicia nunca estuvo al pendiente de su madre. "Toda la enfermedad de mi mamá jamás se presentó, nadie le iba a hacer una grosería, nadie se iba a portar mal con él, pero cuando menos se podía haber presentado a una misa, cuando menos se podía haber presentando en el velorio de mi mamá, cuando menos un día en el hospital a despedirse de su hermana… Yo no me imagino que tú dejes a tu hermano muriéndose en el hospital".



De la misma manera, Marcos aprovechó la oportunidad y decidió enviarle un contundente mensaje a su tía:

Creo que deberías aprender a respetar el dolor humano, sino ayudaste no critiques, si tu no ayudaste, ¿qué derecho te da a criticar?, si no hizo nada, no dio un peso cuando mi mamá estábamos urgentes de dinero, cuando critiques hazlo frente al espejo, no se te vaya a olvidar, es bien importante, porque para criticar y destruir a mi familia, no se vale... cuando criticamos estamos limpios de las manos, no criticamos cuando traemos un pasado turbio".