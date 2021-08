A un mes de dar a luz, conductora de 'Despierta América' muestra su cuerpo ¿deformado?

Ciudad de México.- A un mes y medio del nacimiento de Gennaro Zampogna, la feliz madre, Francisca Lachapel, mostró cómo está su cuerpo después del embarazo.

La querida presentadora de Despierta América empleó sus redes sociales para compartir una fotografía de su cuerpo tras haber dado a luz.

Aclaró que no se trataba de una foto de recuerdo de jueves, sino de un "aquí y ahora", con su cuerpo después de haber formado y dado vida a quien hoy es su todo: su hijo.

Me encantaría decirles que es un #tbt?? perooooo no, esa soy yo justo ahora en esta etapa donde he recibido la mayor bendición de mi vida, ser mamá de Gennaro! Donde todos los días tengo la dicha de abrazar a un muñequito hermoso que aún no puedo creer que salió de mi", escribió.

Además, aseguró sentirse identificada con muchas mujeres que están pasando por este proceso y que, sin embargo, no se sienten seguras de ver su cuerpo transformado.

"Imagino que como yo, hay muchas otras mujeres que al dar a luz no se sienten seguras con la transformación del cuerpo. El doctor ya me dijo que puedo regresar a mi vida normal y hacer ejercicio así que, hoy comienzo este reto que no va a ser fácil, pero daré lo mejor de mi! ¡Ustedes me conocen!", agregó.

