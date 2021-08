¿Adiós Televisa? Cecilia Galliano anuncia su 'retiro' con un conmovedor mensaje en Instagram

Ciudad de México.- Con gran emoción la actriz Cecilia Galliano empleó sus redes sociales para compartir un mensaje de despedida a la producción para la que laboraba.

Fue por medio de su perfil de Instagram donde la famosa argentina publicó una serie de fotos del recuerdo durante su participación en la producción de Televisa La desalmada.

"Hoy quiero agradecer a toda la familia de la @desalmadatv por mi mejor experiencia de compañerismo, talentos, amigos … a ti @elgueromex por dejarme crecer , aprender y divertirme con una hermosa Mujer que me regalaste #MiriamSoler a Mi ernesto por la confianza … a todo el equipo de Produccion , a mis compañeros que me prestaron su talento para seguir aprendiendo … a mis Directores y Directores de Cámaras .. A martita por mi hermoso Vestiario y zapatitos jajajaajja A Gina y juan por siempre darme amor ….a mi adorado @vicktorrangel que hizo de Miriam una hermosa mujer ….Y gracias a ustedes que me acompañan siempre y hacen de #ladesalmada un éxito!", escribió.

La publicación rebasó las 34 mil reacciones y alcanzó casi 300 comentarios de sus seguidores quienes le desearon el mejor de los éxitos y elogiaron su participación en la mencionada producción.

Fuente: Instagram @ceci_galliano