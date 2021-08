¡Desgarrador! Conductora de TV Azteca llora la muerte de su esposo, querido actor de Televisa

Ciudad de México.- A seis meses de la muerte del actor de Televisa Rodrigo Mejía tras su contagio de Covid-19, su viuda, la conductora de TV Azteca Gaby Crassus reveló lo difícil que ha sido para ella enfrentarlo, sobre todo cuando se trata de sus hijos.

En entrevista con el matutino Venga la Alegría, la presentadora de Al Extremo aseguró que debe salir adelante por sus hijos Matías y Mauro, de 6 y 3 años respectivamente. Al borde del llanto, confesó:

"Por algo sigo yo aquí, porque pude haber sido yo, porque yo también estuve contagiada, yo también tuve la enfermedad, pero yo sigo aquí, esa es la realidad, y tengo dos hijos, y la felicidad es una decisión que uno toma los días y es lo que también le he querido a decir a mis hijos, que aunque la vida te arrastre, aunque la vida te aviente, aunque te den mil golpes, siempre hay cosas por las que uno se debe de aferrar y siempre hay cosas bonitas y valen la pena para volverte a parar y salir adelante".

Pese a lo complicado de este escenario, la venezolana, quien reparte su tiempo entre Mérida, Yucatán donde vive y la CDMX, aseguró que por ahora no cree necesario ir a terapia para sobrellevar su duelo.

Ya acepté que no puedo cambiar lo que pasó, que Rodrigo ya no está, que Rodrigo ya no va a regresar, que no es de 'yo puedo ir a terapia a solucionar el problema', porque no es una pelea, no es divorcio, Rodrigo murió".