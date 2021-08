¡En la calle! Filtran FOTO de famoso cantante del regional mexicano 'tirado' en una banqueta

Ciudad de México.- Gran revuelo generó el cantante Edén Muñoz, vocalista de Calibre 50, al dejarse ver en redes sociales con una apariencia poco común.

Fue por medio de su perfil de Instagram donde el artista aparece sentado sobre una banqueta mientras saborea unos tacos y los acompaña con un refresco de cola.

"Vivo la vida a mi modo, ya probé de todo pa' que no me cuenten. Las cosas buenas se ganan trabajando duro y no chin... gente", se lee en la descripción de las fotos.

El par de imágenes levantó más de 60 mil reacciones de corazón y casi 600 comentarios de personas que reconocían su talento y sencillez.

Fuente: Instagram @calibre50eden