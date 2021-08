Horóscopos Mhoni Vidente: Predicciones para tu signo zodiacal de hoy sábado 21 de agosto del 2021

Ciudad de México.- ¡Predicciones! Conoce qué le deparan los astros a tu signo zodiacal este sábado 21 de agosto del 2021. Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, trae el horóscopo de hoy para ti.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Aries

No ignore a Cupido, valore más las relaciones amorosas. Llega dinero suficiente para pensar en cambiar de vivienda. Busque nuevas metas y objetivos profesionales. Día de buena salud.

Tauro

Déjese llevar por el corazón y no diga que no al amor. Ponga su intuición al servicio de los asuntos económicos. No entre en ningún tipo de provocación en el trabajo. Recuerde que la alimentación es la base de la salud.

Géminis

Descubrirá cualidades muy gratas de su pareja. En lo económico, no es un día favorable. Interesantes propuestas para cambiar de trabajo. Cuide especialmente su espalda y articulaciones.

Cáncer

Excelentes noticias de personas queridas que están lejos. Comienza bien el día, económicamente hablando. En el trabajo, muchas prisas y presiones, tenga paciencia. Su organismo necesita más descanso nocturno.

Leo

Su pareja sabe defenderse sola, no la atosigue. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Su tesón en el trabajo le aportará una sorpresa agradable. Debe poner remedio para que el estrés no le domine.

Virgo

Romanticismo es lo que su pareja necesita. La cuenta corriente aumentará considerablemente. Recuerde, el aspecto es importante en las entrevistas. Sufrirá molestias de estómago si no se tranquiliza.

Libra

Probablemente tenga que resolver ciertos conflictos familiares. Cuidado con las nuevas inversiones que le proponen. Debido a su constancia, conseguirá un buen trabajo. Su espalda es su punto débil, corrija la postura en el trabajo.

Escorpio

Conseguirá más de los suyos con diplomacia. Sus acreedores están en buena disposición. Escuche los consejos de sus compañeros. Puede sufrir mareos por las cervicales.

Sagitario

Encuentro amoroso muy especial. El no negar nada a nadie le perjudica económicamente. Éxito en el trabajo por usar la táctica adecuada. Ese dolor de codo se solucionará con reposo.

Capricornio

Sus amigos son decisivos en su vida. Debe ser más conservador en sus inversiones. Antes de hablar con sus jefes, piénselo bien. Preste más atención a su salud, pero sin obsesionarse

Acuario

Se disiparán muchas dudas si abre su corazón a los demás. Consigue la estabilidad económica tan esperada. Mayor rendimiento si busca nuevas formas de trabajar. Tenga en cuenta esas molestias, consulte al médico.

Piscis

Conseguirá lo que se proponga entre sus amigos. Ahorre, dentro de poco necesitará un dinerillo extra. Estudie cuidadosamente la situación de su negocio. Tendrá delicadas las articulaciones.

Fuentes: Staff