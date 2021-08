¿Le fue infiel a Andrea Legarreta? Erik Rubín deja en shock a Televisa con tremenda confesión

Ciudad de México.- El querido actor y cantante Erik Rubín se sinceró ante las cámaras de Televisa e hizo tremenda confesión sobre algo que ha desatado muchos rumores en el pasado. ¿Le fue infiel a su esposa Andrea Legarreta?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

No, en esta ocasión el músico de 50 años de edad no habló de su vida personal ni tocó ese escándalo de nueva cuenta luego de haberlo negado tajantemente, sino que dejó en shock al dar detalles clave de la realización de una bioserie del grupo Timbiriche.

En su visita al matutino Hoy, conducido por su esposa y madre de sus hijas, Rubín reveló en entrevista con Las Estrellas si este proyecto, el cual ha generado bastante expectativa, hablará sobre el aspecto personal o profesional de los integrantes originales.

Cabe recordar que ellos son él, Benny Ibarra, Sasha Sökol, Mariana Garza, Paulina Rubio, Alix Bauer y Diego Schoening.

Estamos viendo todas las propuestas y todas las posibles maneras de hacerlo, entonces aún no hemos concretado nada", dijo.

Erik también hizo una confesión que puso a temblar a sus fanáticos al ser cuestionado sobre si ahora, con varios asuntos pendientes por definir y la incertidumbre, podría existir la probabilidad de que se suspenda la serie.

No, no creo... o sea es cosa de ponernos de acuerdo. No nada más depende de lo que queramos hacer nosotros sino de muchas cosas externas allá afuera como cualquier proyecto, pero yo creo que va a quedar padre, se oye interesante todas las opciones que tenemos".