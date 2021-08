Paty Navidad llora durante el primer capítulo de 'MasterChef'; esta es la triste razón

Ciudad de México.- El pasado viernes 20 de agosto se estrenó el primer capítulo de MasterChef Celebrity, en el cual hubo de todo, emociones fuertes, momentos divertidos y situaciones tristes que dieron mucho de qué hablar en el mundo de las redes sociales.

La audiencia pudo ser testigo de los momentos más icónicos del reality show de TV Azteca, ya que más de una celebridad desbordó con los sentimientos a flor de piel, tal es el caso de Paty Navidad, quien rompió en llanto después de escuchar el comentario del chef Adrián Herrera.

Fue durante un reto, en el que participantes se dividieron en dos equipos, el rojo y el azul. Matilde Obregón lideró el rojo mientras que Germán Montero el azul; al ser capitanes, ellos podían elegir quien de sus compañeros se integraba a su equipo.

La controversial Paty Navidad fue la última en ser elegida, por lo que se quedó en el equipo liderado por Montero, hecho que la molestó y que compartió durante una de las cápsulas del programa.

Tras esto, el chef Herrera le mencionó a Navidad que había sido la última en ser elegida debido a que nadie la quería, este polémico comentario generó que la actriz y cantante no pudiera contener las lágrimas.

Pese a esto, la famosa de 48 años se repuso y afrontó el reto junto con su equipo, pero los chefs le dieron el triunfo al equipo rojo, mientras que el azul tuvo que realizar el reto de eliminación, del cual Paty Navidad salió vencedora, asegurando su permanencia en el show.

Soy una mujer muy sensible, muy emocional, pero no soy débil. Me conecto a un pasado mío en un proyecto donde sí hubo una dirección para afectar, que no es el caso aquí", dijo Patricia.