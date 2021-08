¡Sale del aire! Tras traicionar a Chapoy en TV Azteca, conductor deja Televisa por trágica razón

Ciudad de México.- Tras ausentarse del programa que conduce todos los viernes, se desataron alarmas en redes por el paradero de un querido conductor y periodista de espectáculos de Televisa, quien antes formaba parte de las filas de TV Azteca.

Se trata de Juan José Origel, quien este viernes tuvo que ausentarse del programa Con Permiso, mismo que conduce junto a Martha Figueroa y se transmite a través del canal de paga propiedad de Televisa, Unicable.

Al ser reemplazado por el periodista Jorge Ugalde, trascendió que Pepillo no se presentó porque estuvo hospitalizado de emergencia y desde una cama del hospital dio detalles de su estado de salud.

En el video, el exconductor de Ventaneando comentó que se encontraba en León, Guanajuato:

Estoy en León, de urgencia me operaron, una hernia. Tenía una hernia, y luego el doctor me operó, y a la hora de que me abre, tenía otra, 2x1, también me convino".