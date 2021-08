¡Terror en Televisa! Así fue la vez que César Bono se 'infartó' en pleno foro de 'Hoy': VIDEO

Ciudad de México.- César Bono le ha metido varios sustos a su público de Televisa, teatro y televisión debido a las complicaciones de salud que lo han tenido al borde de la muerte en los últimos años. Sin embargo, una de las situaciones que más han impactado a sus fans fue la vez que 'sufrió' un infarto en pleno programa Hoy.

Hace unos años el histrión mexicano acudió como invitado al matutino de Las Estrellas y el entonces conductor de Hoy, Reynaldo Rossano 'El Papirrín', le hizo una fuerte broma al asustarlo por la espalda mientras él estaba sentado en la sala con el resto del matutino.

Sin embargo, el querido comediante fue quien se llevó el peor susto por esta 'bromita' pues Bono fingió que le dio un infarto cuando estaban totalmente en vivo.

'El Papirrín' salió despavorido del set en busca del medicamento y fue cuando la estrella de Vecinos decidió revelar que era una broma: "¿Ha verdad wey?".

El histrión de inmediato abrazó y besó a Reynaldo, mientras este no paraba de repetir que jamás se perdonaría si le hubiera pasado algo a César.

No, me muero, me muero si le pasa algo", expresó Rossano.