¡Dejó boquiabiertos! Actriz de Televisa habla de más y confiesa ¿que los traiciona con TV Azteca?

Ciudad de México.- La actriz de Televisa Altair Jarabo rompió el silencio sobre si se retirará del medio artístico luego de su ostentosa boda con el empresario francés Frédéric García en un lujoso castillo en Francia.

La actriz, quien el año pasado participó en la telenovela Vencer el desamor en Las Estrellas, pero empezó su carrera en melodramas como Súbete a mi moto (2002) en TV Azteca, habló de su futuro en el medio artístico y personal a escasos días de casarse.

En entrevista con People en Español, la guapa actriz de 35 años, quien se casó con el empresario que es casi 20 años mayor que ella, declaró:

Siempre que me preguntan la gente dice '¿ya no vas a vivir en México?', y les digo 'no, no, no, de ninguna manera, mi base está en México, mi trabajo también y mi familia también'. Y me preguntan si ya me voy a casar y ya me voy a guardar en mi casa. No, yo sigo pendiente de muchas metas que tengo y de muchas realizaciones que tengo pendientes", comentó.