"Fui abusada": Estrella de TV Azteca se confiesa con Gustavo Adolfo Infante y culpa a Sergio Andrade

Ciudad de México.- En el reciente episodio de El minuto que cambió mi destino, el famoso periodista Gustavo Adolfo Infante se entrevisto con la aclamada artista de TV Azteca y cantante, Aranza, quien confesó que fue una víctima más de Sergio Andrade.

La aclamada intérprete de Mirada de mujer se sinceró con el conductor y destapó que lastimosamente cayó en las garras del productor musical, detallando que su primera vez había sido con él cuando aún era una mejor de edad.

Yo tenía 17 años, casi 18 y yo no sentí hasta después que tomé terapia que había sido abusada. Yo no sentí que me hubieran manipulado ni nada... Mi primera vez fue con Sergio Andrade, cuando yo tenía casi 18 años, yo era virgen, una niña que nunca había tenido un novio. Quiero aclarar que yo no sentí, hasta después que tomé terapia, que había sido abusada, yo no sentí que me hubieran manipulado, yo me ilusioné con la idea de él".

Cuando Gustavo Adolfo la cuestionó directamente sobre si había estado con Sergio y más personas a la vez, Aranza dijo que prefería no revelarlo por respeto a su familia, sin embargo, detalló que son recuerdos que "sí duelen".

La también participante de los concursos Desafío de estrellas y Te regalo mi canción, de TV Azteca, confesó que ella sentía que no encajaba en el clan Trevi-Andrade y fue hasta tiempo después que se dio cuenta que el productor era un abusador.

Una vez él se fue a Los Ángeles con Gloria Trevi y dejó a Mary Boquitas lijando puertas y a ella se le hizo fácil ponerles thinner y yo creo que se le subió a la cabeza y me dijo: 'Ivette, ayúdame por favor, porque Sergio me va a volver a pegar', se le salió y cuando llega, yo de imprudente le digo: 'no le vayas a pegar a Mary' porque lo que hizo Mary fue comprar papel tapiz que parece madera y las dejó todas parchadas y estaba muy asustada", relató.

La originaria de Chihuahua contó que afortunadamente se pudo salir de las 'garras' de Andrade a tiempo, sin embargo, este hizo todo lo posible para no dejarla ir cuando le presentó su renuncia.

"Me dijo: 'no vas a irte hasta que me digas que sí quieres ser mi mujer', yo le dije: '¡no, déjame salir o si no te voy a armar un escándalo que ya vas a ver!'. Yo creo que eso le dio miedo. Salgo y estaban todas las chavitas y la maestra viéndonos".

Fuente: Milenio y El Minuto Que Cambió Mi Destino