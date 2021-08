"Lárgate urgida": Conductores de 'Hoy' humillan en vivo a Escalona y la 'corren' de Televisa

Ciudad de México.- Andrea Escalona, conductora del programa Hoy, fue duramente humillada por sus compañeros del matutino de Televisa al hablar de por qué algunas personas "no encuentran pareja". ¿Se burlaron de ella por su soltería?

Esto sucedió en la sección del Dr. César Lozano llamada Por el Placer de Vivir, en donde hablaron de por qué algunas personas aseguran que no encuentran pareja. Primero, reveló que la razón principal son "bloqueos mentales".

Una de las razones es que traen el vestido en la cajuela (ríe). 'Nadie nació para mí', 'a estas alturas ¿quién se va a fijar en mí?', 'mejor sola que mal acompañada'", dijo como ejemplos de gente con este tipo de bloqueos.

El especialista indicó que hay cinco razones por las que alguien no encuentra una pareja sentimental, la primera siendo: "Sientes que no te lo mereces. Quiérete y valórate, háblate bonito porque te hablas como tu peor enemigo", dijo.

La segunda aseguró que es el miedo al compromiso: "Es esta personita que en el amor le ha ido bien pero a veces no tan bien. empieza a celar, hay gente que está aterrada al matrimonio". Posteriormente, lleva la atención hacia Andrea Escalona y dice:

Acá está Andrea Escalona. Amigo, acá tengo a la Andy. Ella no te va a dar guitarrazo pero no creas que está urgida, ella también elige muy bien".

Fue ahí que Escalona no se quedó callada ante la humillante indirecta y dijo: "Oye, no sé si me estás agrediendo", a lo que Andrea Legarreta agregó entre risas burlonas:

No sé si es apoyo, o es ofensa", dice mientras Paul Stanley menciona también entre risas: 'O me estás ventilando'".

"Te estoy promocionando", se defiende Lozano. Posteriormente, comentó que la tercera razón es "no saber lo que quieres", la cuarta "porque buscas a alguien que te haga feliz" y la última es que "exiges demasiado".

En este último punto, Lozano señaló a Andrea mientras decía: "Yo sé que lo ameritan acá", y Andrea decía desde el otro lado del foro: "Me lo merezco" para disimular la tensión, aunque Lozano insistía en que la gente "es imperfecta por naturaleza".

Y esque sus compañeros le hicieron pasar un incómodo momento a la presentadora de 35 años, quien actualmente está soltera luego de breves romances en los últimos años, siendo el más prominente el que tuvo hace más de una década con Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando.

