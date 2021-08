¡Lo perdió todo! Traicionan a conductora de Televisa desaparecida; Adame filtra dónde se esconde

Ciudad de México.- Un polémico exconductor del matutino Hoy, quien acaba de regresar a Televisa luego de un largo veto, exhibió en un programa peruano la presunta localización de la conductora Laura Bozzo, quien estaría desaparecida y "prófuga de la justicia", ya que debió ingresar a la cárcel el pasado viernes 13 de agosto.

Se trata del irreverente actor Alfredo Adame, archienemigo de la conductora peruana acusada de un presunto delito fiscal en México por una deuda que asciende a más de 12 millones de pesos.

Y esque Adame acusó a la exconductora de Badabun Lizbeth Rodríguez de supuestamente esconder a Laura 'N' en su casa, en el programa de espectáculos peruano Amor y Fuego.

A través de una entrevista con el conductor Javier Ceriani de Chisme No Like, Adame reveló que presuntamente recibió mensajes de paparazzis, quienes le habrían revelado que la conductora estaría escondida en casa de la exconductora de Exponiendo Infieles.

Una oficina de paparazzis me habló y me dijo: 'Yo no quiero dinero, solo quiero tener fotos de cuando la aprehendan, te voy a decir dónde está para que tú lo hagas saber'. Me dijo que estaba en casa de Lizbeth Rodríguez, exconductora de Badabun", reveló Adame.