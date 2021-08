'Spider-Man: No Way Home' muestra su primer trailer con Doctor Strange y Doctor Octopus

Ciudad de México.- Después de una larga espera, este lunes fue revelado el trailer oficial de la cinta Spider-Man: No Way Home que desde la tarde de ayer domingo se había filtrado a través de las redes sociales.

Sony Pictures publicó de forma oficial el primer trailer de la tercera entrega de la saga, el cual no solo nos muestra un detallado vistazo a la trama de la película, sino que también confirma el día exacto en que estará llegando a los cines.

En el video de casi 3 minutos de duración se puede apreciar que la identidad de Peter Parker (Tom Holland) es revelada al mundo entero y su vida se desmorona, al punto de que es enjuiciado por las autoridades.

Ante esto, Parker acude a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) para que a través de una hechizo esa situación se revierta. A pesar de la advertencia de Wong de no hacerlo, Strange ayuda al joven superhéroe.

Sin embargo, en el proceso Peter, inquieto por perder la posibilidad de que sus seres queridos sepan su secreto, interviene y al parecer, afecta el hechizo, el cual termina saliendo mal.

Esto influye directamente en la comprensión del espacio-tiempo, abriendo de par en par la puerta al multiverso. Es por ello que se puede ver al Goblin Verde y al Doctor Octopus (Alfred Molina) que peleó contra el Spider-Man de Tobey Maguire.

Spider-Man: No Way Home se estrenará el 17 de diciembre de 2021 y será el preludio de lo que se verá en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donde se esperan grandes sorpresas para la cuarta fase del UCM.

