Tragedia en Televisa: Tras 8 infartos, César Bono da dura noticia y revela que se alista para morir

Ciudad de México.- El primer actor de Televisa y teatro César Bono reapareció luego de confirmarse que estaba contagiado de Covid-19, enfermedad que por fortuna no se le complicó pese a los delicados episodios de salud que ha tenido, sobre todo luego de sufrir ocho infartos.

El histrión mexicano se recuperó del coronavirus gracias a que contaba con esquema de vacunación completo, es decir las dos dosis, y este mismo fin de semana se reincorporó a las presentaciones de su monólogo Defendiendo al cavernícola.

Desde su camerino, César brindó una íntima entrevista al programa Sale el Sol donde confesó que lastimosamente, lo más complicado de contagiarse no fue enfrentarse al Covid-19, sino tenerse que aislar y por ende, dejar de trabajar.

Lo que me hizo sentir muy mal fue dejar de trabajar, definitivamente yo nací para esto... me podía no estar realizando mi trabajo, de tener dos sueldos de la tele y el teatro a no tener ninguno, todavía ayudó económicamente a dos hijos, no puedo dejar de trabajar aunque quiera", relató el actor de 70 años.