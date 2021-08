VIDEO: Marisela baja del escenario a su aún esposo y lo corre; " Ya no somos pareja"

Ciudad de México.- Desde hace poco más de un mes que Marisela reveló que tras 16 años de matrimonio, su relación ya estaba muy desgastada por lo que ya se encontraba preparada para enfrentar una separación.

Y así lo demostró, pues la 'Dama de Hierro', en un reciente concierto ofrecido en la ciudad de Anaheim, California, se armó de valor y bajó a su aún esposo del escenario y lo corrió en pleno show.

"Ya no tiene que estar aquí ¿verdad que no? Shuky y yo ya no estamos juntos, ya no somos pareja, no tiene que estar parado en mi escenario ¿verdad que no?, mi corazón, lo siento. Me quitó mis diamante, me quitó mis pulseras", dijo frente a su público.