¿Es gay? Actor de Televisa casado admite en vivo su relación con otro hombre: "Vivimos juntos"

Ciudad de México.- Un famoso actor, comediante y productor de Televisa, quien está casado desde hace 29 años con una mujer, dejó en shock a todos en el foro de Miembros Al Aire al confesar que vivió en pareja ¡con un hombre!

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En pleno programa, transmitido por Unicable, la actriz y conductora Susy Lu, quien es esposa de Arath de la Torre, les preguntó a los 'miembros' José Eduardo Derbez, Mauricio Castillo, Yordi Rosado y Paul Stanley qué prefieren, si vivir en pareja o solos.

Primero que nada, Mauricio intentó aclarar a qué se refería, pues para él: "Vivir en pareja es vivir con hombre o mujer". Ya entrados en la plática, todos le insistieron a Paul que se casara con su novia Joely Bernat, ya que llevan años de relación.

José Eduardo comentó que ambas son opciones muy diferentes con sus pros y contras. Yordi Rosado reveló que a él le gusta mucho vivir en pareja ya que es muy bonito tener una "compañera".

De repente, le llega el turno a Castillo, quien formaba parte del elenco original de Miembros Al Aire hasta su despido y quien también era parte del icónico programa Otro Rollo.

Fue ahí que Castillo, quien está casado, dejó a todos en shock al confesar que vivía en pareja con un hombre: "Es diferente, porque una cosa es que estés casado y que tengas una pareja. Yo cuando me salí de mi casa, me salí a los 25 de casa de mis papás y me fui a vivir con un amigo".

Sin embargo, para poner fin a especulaciones que puedan surgir de sus declaraciones, dijo:

Nunca tuvimos una relación gay, quiero aclarar esto pero te voy a decir una cosa, vivimos 10 años juntos y esa es una manera de vivir en pareja. Él tenía sus novias y demás y yo también. Cada quién tenía sus desma... en recámaras distintas".

Los demás conductores no pudieron dejar pasar la oportunidad para burlarse de él y asegurar que ya parecía que había 'salido del clóset': "Siento que dijiste desma... para verte más varonil", le dijo Yordi.

Sin embargo, el conductor ignoró las burlas y siguió contando: "Lo que te quiero decir es que sí vivíamos en pareja porque a veces él cocinaba y a veces yo". "¿Lo extrañas?", le preguntó Susy, a lo que respondió:

No porque sigue siendo el mejor amigo de mi vida (...) él se salió cuando se casó y yo me quedé ahí y ya me casé con mi mujer", mientras los conductores gritaban '¡Quiere llorar!' para seguirlo molestando.

Fuente: Canal de YouTube de Unicable e Instagram @maucastilloa