¿Grave y olvidada por Televisa? Actriz deja en shock con fuerte noticia sobre Silvia Pinal

Ciudad de México.- Una querida actriz de Televisa, quien estuvo por unos años en TV Azteca, dio una impactante noticia a los medios sobre la primera actriz Silvia Pinal luego de que la matriarca de la Dinastía Pinal fuera hospitalizada apenas en junio pasado.

Y esque la actriz María Rebeca reveló algo que dejó en shock a todos. En una entrevista transmitida en el programa de Imagen Televisión De Primera Mano, la actriz hizo una confesión sobre la gran diva de 89 años que causó furor.

Luego de que la primera actriz fuera hospitalizada en junio pasado por un desequilibrio con los medicamentos que estaba tomando, según informó su hija Alejandra Guzmán, ahora se revela si volverá o no al mundo del espectáculo.

Al ser cuestionada sobre sus proyectos laborales, María confirmó que Pinal volvería a los escenarios a inicios del próximo año, lo cual marcaría su regreso al mundo del espectáculo.

No obstante, la hija de Irma Lozano y José Alonso aseguró que en este momento no ha podido reunirse con doña Silvia para iniciar los ensayos.

Yo me imagino que vamos a empezar más adelante, como en noviembre, diciembre, o a lo mejor esperamos a que termine el año y arrancamos en enero, pero ya estamos ahí… ¡qué nervios!".

Por último, María Rebeca salió en defensa de la diva de la época de oro del cine mexicano asegurando que pese a las complicaciones de salud que ha tenido, ella se encuentra apta para volver a los escenarios.

Así aclaró si es cierto que productores o ejecutivos no la contratan porque temen que pueda volver a recaer y presente un problema grave de salud debido a su avanzada edad.

Yo creo que la señora es la que tiene que decidir si es momento para trabajar o no, ella es, siento yo, si yo fuera la productora y quisiera tener a la señora Pinal en un proyecto se lo ofrecería y que ella decidiera, la señora ha demostrado toda la vida que es una mujer fuerte, que es una mujer profesional y yo creo que si son de esas divas, de esas actrices que van a estar en escena hasta que Dios se lo permita".

"El teatro siempre es sanador, lo sé por experiencia, lo he visto con compañeros, el teatro te sana, el aplauso del público de verdad te llena de energía y creo que también es un buen momento para poder ir como público", finalizó.

Cabe recordar que en julio del 2020, el hijo de Pinal, Luis Enrique Guzmán, brindó una entrevista exclusiva al programa Ventaneando para revelar que Televisa les habría dado la espalda luego de que su madre enfermara, además de que le habrían quitado el contrato de exclusividad.

Incluso, comentó que llevaban varios meses sin depositarle nada a su madre, a lo que Pinal reaccionó devastada ante la supuesta traición de la empresa, en la que ha estado gran parte de sus 50 años de trayectoria artística.

Creo que las cosas están muy claras. La ayuda que me daban está muy relativa. No pienso ir contra corriente ni que me traten como si fuera yo una limosnera. Que Dios los bendiga y voy a ver qué hago", dijo entonces.