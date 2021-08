¿Lo saca del clóset? Pareja de conductor de 'Hoy' exhibe su secreto y deja en shock a Televisa

Ciudad de México.- La novia de un famoso conductor del programa Hoy por fin decidió romper el silencio y habló públicamente de su relación amorosa, la cual desde que inició ha dado mucho de qué hablar ya que se especula que se estaría aprovechando de la fama del artista de Televisa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La guapísima colombiana Margarita Vega brindó una entrevista exclusiva a la revistaTVNotas y aquí confesó y exhibió sin pena alguna todos los detalles y secretos de su sonado noviazgo con Raúl Araiza quien es 20 años mayor que ella.

Mara, como todos la llaman, se defendió de las críticas que ha recibido por iniciar un romance con el aclamado 'Negro' pues varios la han tachado de interesada y aseguran que está con él para sacar ventaja.

No me interesa lo que la gente diga, soy una mujer autosuficiente y jamás nadie me ha mantenido, trabajo desde los 17 años. Estoy muy enamorada y soy correspondida; estamos viviendo una historia maravillosa", contó.

La actriz de novelas como Mi corazón es tuyo y ¿Qué le pasa a mi familia? dejó claro que tanto ella como el conductor de Hoy están sumamente enamorados y disfrutando de la compañía que se hacen.

Asimismo, Vega perdió la pena y durante la plática con la revista terminó exhibiendo los 'dotes' de Araiza. La actriz no se pudo contener y confesó que el también actor de La Desalmada hace un gran trabajo en la cama y por eso, ella está encantada.

Me gustaba físicamente, pero además es un caballero, atento, educado, formal. Raúl me encanta, me fascina todo de él, es un hombre maravilloso; me gustan sus ojos, su sonrisa, su buen humor y como hombre me fascina cómo me despeina la cotorra... ¡es maravilloso y espectacular!".