"Pin... robamaridos": Exhiben en Televisa infidelidad de exconductora de 'Hoy' y actor 'casado'

Ciudad de México.- Conductores de Televisa 'balconearon' el romance que sostienen una querida presentadora y un famoso actor que seguía 'casado' con la madre de su hijo al momento de que empezaron los rumores de un amorío entre ellos.

Se trata de Ximena Córdoba y Raúl Coronado, quienes participaron juntos como pareja en el reality del programa Hoy Las Estrellas Bailan en Hoy, y aunque Coronado aún estaba 'casado' con la también actriz de TV Azteca y Telemundo, Pahola Escalera, habría surgido un romance entre ambos.

Aunque cuando fueron cuestionados en Hoy sobre esto, ambos solo atinaron a decir que "estaban conociéndose" y Raúl dijo que estaba soltero, pero su ahora expareja, con la que tiene un hijo, negó que fuera así, asegurando que tras más de 9 años con el bailarín, él le fue infiel con la colombiana.

Me habría gustado que Raúl hiciera las cosas bien, y si ya no quería estar conmigo, que me lo hubiera dicho; me hubiera gustado saber la verdad y que no me engañara. Si en verdad quería otro romance, no lo hubiera empezado engañando, mintiendo ni culpando a otros. Él tenía un compromiso y tenía que respetar y valorar a su familia, así se le atravesara cualquiera; cambió lo más por lo menos", dijo la ex de Coronado a TVNotas.