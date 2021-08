Tragedia en Televisa: Hallan muerta a famosa actriz y filtran macabro secreto que llevó a la tumba

Ciudad de México.- Una famosa actriz, recordada por sus inolvidables papeles de villana en telenovelas de Televisa, tuvo una muerte rodeada de misterio, sobre todo porque sucedió de forma inesperada y la causa del deceso nunca fue aclarada del todo.

Se trata de la querida actriz Karla Álvarez, cuya trágica muerte ocurrida el 15 de noviembre del 2013 fue recordada este lunes 24 de agosto en el matutino de Televisa Cuéntamelo Ya!.

La muerte de la también bailarina, quien falleció muy joven y de forma inesperada a los 41 años de edad, desató muchas especulaciones y dejó un sinfín de preguntas en el aire, la cual hasta la fecha no han podido ser respondidas.

Karla, quien participó en melodramas como María Mercedes (1992), Mi querida Isabel (1996), La Mentira (1998), Alma Rebelde (1999), La Intrusa (2001), Las tontas no van al cielo (2008) y Qué bonito amor (2013), fue encontrada sin vida por su empleada doméstica en el suelo de su casa, al sur de la CDMX.

Al principio se manejaba que había fallecido a causa de un paro cardiorrespiratorio, sin embargo, otra teoría decía que se atragantó y que, debido a eso, se obstruyó la tráquea y se asfixió. Así revelaron en Televisa un impactante secreto que Karla se llevó a la tumba.

Posteriormente, pasaron una entrevista del supuesto viudo de la actriz, quien dejó en shock a todos ya que nadie en el medio sabía que se había casado, aunque después salió a la luz que ella lo demandó por violencia doméstica.

El sujeto, un empresario italiano llamado Antonio D'Agostino, apareció de la nada reclamando parte de la herencia de la actriz y hasta aclaró ante la prensa que él seguía siendo su marido aunque se estaban dando un tiempo al momento del deceso.

No estuve, estoy casado con Karla. Es mi esposa actualmente. Estábamos ahorita en un 'break' como cualquier pareja (...) Estaba sentada viendo la televisión, pidió unas quesadillas... bueno me contaron, yo no lo vi. Subió al tercer piso la muchacha a la lavandería y cuando bajó Karla ya había muerto", dijo.