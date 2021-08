Tras salir de 'Hoy', famosa actriz de Televisa hace inesperada confesión ¿y se une a TV Azteca?

Ciudad de México.- Una conocida y guapísima actriz de Televisa se sinceró durante una reciente entrevista que brindó a TVNotas y confesó que se estaría volviendo "millonaria" gracias a su nuevo trabajo, que no tiene nada qué ver con la actuación.

La famosísima artista argentina Dorismar, cuyo nombre real es Dora Noemí Kerchen, relató que ni en sus mejores momentos en la televisión había obtenido tantas ganancias como ahora.

Sin embargo, esto no quiere decir que la artista esté trabajando para otra empresa como TV Azteca y en realidad le ha ido mejor económicamente desde que decidió crear su perfil oficial en OnlyFans.

La originaria de Buenos Aires, Argentina, ha trabajado en grandes y exitosos proyectos de la televisora de San Ángel como La Parodia, Desmadrugados, Como dice el dicho y en telenovelas como Triunfo del amor y Alma de hierro.

Sin embargo, ella misma declaró que estos trabajos no le han dejado tanto dinero como compartir su contenido exclusivo en la mencionada plataforma.

OnlyFans me ha resultado de una forma espectacular. Los suscriptores agradecen y se dan cuenta de que hay producción en lo que hago, se está haciendo de la mejor calidad; no es nomás encuerarse y ya, es todo un concepto lo que hacemos, se hace algo de manera profesional y cuidamos todos los detalles".

Algunos de los más recientes empleos de Dorismar fue haber participado en el certamen del programa Hoy Las Estrellas Bailan en Hoy, donde no logró despuntar y fue eliminada al poco tiempo de ingresar, además de filmar la segunda temporada de Relatos Macabrones.

La guapa mujer de 46 años declaró que no le interesan las críticas que hacen en su contra, pues en los últimos meses varias artistas han decidido buscar una nueva fuente de ingresos a través de OnlyFans.

A mí no me afecta en lo más mínimo; en mi caso, dejo que la gente vea mi material y que juzgue si le gusta o no. En OnlyFans no es gratis, la gente tiene la libertad de entrar, ver mis fotos sexys y decidir si paga o no. Nunca falta quien entre y lo critique, pero es parte de esto".