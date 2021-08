VIDEO: Ante la curiosidad de sus fans, Yuya aclara si mostrará a Mar en redes sociales

Ciudad de México.- Sin duda, la noticia del embarazo de Yuya motivó ternura y felicidad en todos sus fans, quienes han tenido muchas dudas acerca del proceso de la influencer, quien se esperó varios meses para soltar su secreto.

En un video, la mexicana se propuso dar respuesta a las preguntas más frecuentes que ha recibido por parte de sus admiradores. Entre ellas, los internautas se mostraron curiosos acerca de la imagen de Mar, por lo que desearon saber si iba a mostrar al bebé en redes sociales.

Si bien, la empresaria confesó que le emocionaba la idea, también explicó al público que prefería respetar la privacidad de su hijo y darle a él la oportunidad de decidir si quiere mostrarse ante las cámaras.

Voy a intentar se lo más respetuosa con su individualidad. Pues yo me muestro a mi, lo que me sucede, pero sí me gustaría que él tuviera la decisión, cuando sea más grande, si es lo que le gusta o no le gusta, porque siento que de otra manera sería muy invasiva".