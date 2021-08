Yanet García se luce en coqueta sesión fotográfica y revela qué pasará con su OnlyFans

Los Ángeles, Estados Unidos.- Quien fiera la 'Chica del clima' de Televisa, Yanet García, sorprendió a sus fanáticos de redes sociales luego de compartir con ellos unas cuantas imágenes donde presume su belleza durante una coqueta sesión fotográfica.

Mediante su cuenta de Instagram, la exconductora del programa Hoy publicó unas cuantas fotografías en las que muestra su increíble silueta utilizando dos conjuntos de lencería en color negro y beige, mientras presume su piel bronceada.

De esta manera, la modelo de 30 años de edad se luce a la orilla de la cama mientras arroja una coqueta mirada a la cámara y deja claro que pese a dejar la televisión, sigue teniendo una cintura diminuta y unos atributos de infarto.

En cuestión de minutos, la expareja del estadounidense Lewis Howes recibió un sinfín de comentarios llenos de halagos, piropos y admiración por parte de sus más de 14 millones de seguidores.

¿Qué pasará con su OnlyFans?

OnlyFans anunció que cambiará sus políticas de contenido a partir de octubre, y con eso muchos se preguntaron qué pasaría con Yanet García, una de las personas con más éxito de la plataforma, a lo que ella platicó lo que piensa.

La regiomontana confesó que esto no es algo que le preocupe, porque a ella no le afecta en lo más mínimo, pues hay que recordar que lo que quitará OnlyFans será el contenido explícito, algo que no hacía.

