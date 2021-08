Actriz de Televisa hunde a Paty Navidad y pide ¿que la corran de TV Azteca?: "Está mal de la tatema"

Ciudad de México.- De nueva cuenta la controversial actriz de Televisa y cantante Carmen Salinas está causando polémica por sus declaraciones y en esta ocasión arremetió en contra de Paty Navidad, quien actualmente forma parte de TV Azteca concursando en el reality MasterChef Celebrity.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Luego de destrozar a Lyn May y pedirle a los reporteros que no le hablen "de esa cosa", o sea la vedette, ahora la exproductora de Aventurera reveló que no le interesa saber nada de la actriz sinaloense por desinformar a la población y asegurar que el Covid-19 forma parte de una "plandemia".

En entrevista para el programa Hoy, doña Carmelita mencionó que a las personas que se niegan a creer en el coronavirus, no se les debería ni de dirigir la palabra.

¡No, no, no! con las personas que no te orientan y todo, no hay que hablar, así es la manera de pensar de esas gentes".

Cuando los reporteros le preguntaron si ya se había comunicado con Paty, luego de que se dijera que esta había estado en terapia intensiva e incluso intubada por el Covid-19, Salinas añadió:

No, no hablé con ella, la gente que no habla bien no orienta a las personas, no hay que hablar con ellas, no están bien de la tatema, mejor no te acerques a ellas", dijo la primera actriz.

Además, Carmen explicó que está haciendo oración por la salud de Vicente Fernández y compartió que no lo ha buscado personalmente ni a él ni a su familia, pues no quiere ser inoportuna.

Fuente: Programa Hoy