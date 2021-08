Marisela se sincera y revela por qué corrió a su esposo en pleno concierto: "Exploté"

Ciudad de México.- En un reciente concierto ofrecido en la ciudad de Anaheim, California, Marisela bajó a su aún esposo del escenario y lo corrió en pleno show, algo que desató una enorme polémica en torno a la cantante.

Durante una entrevista con De Primera Mano, Marisela confesó que ya le pidió disculpas a Shuky explicó que la situación se le salió de las manos debido a la mala relación que tiene con él, motivo por el que se encuentran en proceso de divorcio.

La 'Dama de Hierro' detalló que fue ella quien invitó a su marido al espectáculo y que incluso le consiguió un sitio VIP. Sin embargo, le pidió que no se subiera al templete porque sabe que es una persona que le gusta el "drama" y el "escándalo".

"Esa noche le pedí que no se subiera a mi escenario y como ya traía tanto rollo en mi cabeza de una discusiones que tuve con él exploté. Y lo digo honestamente, hice mal, no le hubiera dicho esto y lo hubiera guardado para después, pero no me aguanté, lo siento", dijo frente a su público.