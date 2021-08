¿Murió Natti Natasha? Noticia se hace viral en redes, Raphy Pina reacciona al respecto

Ciudad de México.- Fuertes imágenes que circulan en redes sociales alarmaron a los fans de la cantante Natti Natasha luego de que aseguraran su supuesta muerte en un accidente acuático.

Una falsa página de Karol G, en Facebook, revelaría que la familia de la reguetonera habría sufrido un accidente, pues el costoso yate de Raphy Pina se habría consumido en llamas.

Fue precisamente el productor musical y representante de la famosa, quien se pronuncio enfurecido en su perfil de Instagram y salió a desmentir la cruel información con una serie de fotos.

¡Gente mala leche! Varias personas me han enviado esta foto a la izquierda preocupados, saben que pongo todo en las redes, y quien me sigue sabe que la #pinarazzi es Gris (a la derecha) , aunque mi barco anterior era como la de la foto pero no es mi embarcación, ni fue . Vivan sin hacer daño a los demás que siempre sale perjudicado personas inocentes. NOSOTROS ESTAMOS MEJOR QUE NUNCA #Charlatanes", escribió.