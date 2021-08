"Pit... pequeño": Tras veto de Televisa, conductora humilla a Alfredo Adame y exhibe sus secretos

Ciudad México.- Tras ser acusada públicamente por Alfredo Adame de esconder a la conductora de Televisa Laura Bozzo en su casa, luego de que ella fuera reportada como prófuga de la justicia, famosa presentadora le responde.

Aunque un juez frenó la orden de captura que existe contra la peruana, quien fue dictada prisión preventiva por un presunto delito fiscal, la polémica continúa pues el paradero de la conductora sigue siendo desconocido.

Y esque el polémico exconductor del matutino Hoy, quien acaba de regresar a Televisa luego de un largo veto, exhibió en una entrevista que presuntamente recibió mensajes de paparazzis, quienes le habrían revelado que Laura estaría escondida en casa de la exconductora de Badabun, además de tacharla de "loca".

Una oficina de paparazzis me habló y me dijo: 'Yo no quiero dinero, solo quiero tener fotos de cuando la aprehendan, te voy a decir dónde está para que tú lo hagas saber'. Me dijo que estaba en casa de Lizbeth Rodríguez, exconductora de Badabun", reveló Adame.