Tras enfrentar terrible problema de salud, Juan Pablo Medina confirma su regreso a la actuación

Ciudad de México.- El querido actor Juan Pablo Medina sigue dando ejemplo de entereza, pues luego de enfrentar una crisis de salud que lo llevó a perder una pierna planearía volver pronto a los escenarios.

Recientemente se confirmó que el famoso volverá a su faceta de actor con la obra Historias de Fantasmas bajo la producción de Oscar Uriel.

Desde un principio tanto Miguel como nosotros, mi socio y yo pensamos en Chespi, en Juan Pablo para el protagónico, y Chespi todo el tiempo nos aguantó, nos dijo 'no, no, no, eso es una prioridad', es un actor que está muy ocupado, que está haciendo series, y que le hacen muchos ofrecimientos, él me dijo 'la obra de teatro es algo muy importante para mí'", relató Oscar.