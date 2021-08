Tras exhibirla por 'desfigurarse' el rostro, Carmen Salinas humilla a polémica exactriz de Televisa

Ciudad de México.- De nueva cuenta la primera actriz Carmen Salinas está causando polémica en el medio artístico pues muy a su fiel costumbre, dijo lo que realmente piensa de una polémica exactriz de Televisa y la humilló sin piedad.

Reporteros del programa Suelta la Sopa entrevistaron a la también cantante para preguntarle su opinión sobre el supuesto embarazo de su colega, la vedette Lyn May.

Desde el interior de su vehículo, Carmelita hizo cara de desagrado al escuchar el nombre de la concursante del reality ¡Quiero Cantar! y así se expresó de ella:

¿Si me quieres peloncita?… Entonces no me preguntes por esa cosa por favor, no no no, es que hay no", dijo tajantemente.