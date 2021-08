¿Confiesa infidelidad? Erik Rubín da golpe a Andrea Legarreta en TV Azteca y deja en shock a todos

Ciudad de México.- El esposo de Andrea Legarreta, Erik Rubín, hizo una controversial confesión en TV Azteca que seguramente molestará y desatará los celos de la conductora del programa Hoy de Televisa.

En entrevista exclusiva para Ventaneando, el cantante primero reveló que Enrique Guzmán, en medio de la polémica familiar por acusaciones de abuso de su nieta Frida Sofía, está muy emocionado por regresar a los escenarios para la obra Jesucristo Súper Estrella, donde comparten créditos.

Tras una exitosa temporada hace casi dos años, el exTimbiriche confesó que Enrique, quien da vida al 'Rey Herodes', es el más emocionado por volver y que la puesta en escena vuelve a despedirse del público con el elenco original del 1 al 10 de octubre.

Posteriormente, tocó el turno de que hablara de algo bastante picante que probablemente le ponga los 'pelos de punta' a Legarreta, pues Erik dejó a todos boquiabiertos en el foro al revelar que podría abrir una cuenta en OnlyFans.

Al músico, quien siempre se ha preocupado por cuidar su físico, dijo que no le suena una idea tan descabellada mostrarse como Dios al trajo al mundo en esa plataforma a cambio de dinero.

La verdad es que no lo he pensado, tampoco me asusta. Sé más o menos de qué trata, nunca he entrado a uno. No sé si hay limitaciones o no o si es todo el paquete (ríe) Soy pudoroso entonces así así todo el paquete la verdad es que no", dijo.